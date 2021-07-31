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Добронравов: финальный сезон «Сватов» может выйти осенью 2021 года
Шоу-бизнес
Добронравов: финальный сезон «Сватов» может выйти осенью 2021 года
Кадр из сериала «Сваты»

Москва, 31 июля. Поклонники «Сватов» давно ждут продолжения любимого сериала. Актер Федор Добронравов поделился своими впечатлениями от съемок и раскрыл некоторые подробности проекта.

Исполнитель роли Ивана Будько Добронравов появился на кинофестивале «Хрустальный источникъ» в Ессентуках. Он представил фильм «От печали до радости» Эдурда Парри. Публика призналась, что росла на «Сватах» и уже ждет седьмой сезон, пишет «Московский комсомолец».

«Очень скоро будет продолжение. После шестого сезона в связи с тем, что произошло в мире, мы думали, что на этом все и закончится», — отметил Добронравов.

Создателей проекта завалили письмами с просьбой рассказать, стоит ли ждать седьмой сезон. Количество просмотров на YouTube достигло 2,5 млрд. Все это повлияло на решение режиссера Андрея Яковлева снять продолжение.

«Должно было быть 16 серий, но из-за коронавируса... их будет меньше. Сколько? Точно сказать не могу. Серий восемь-девять. Андрей пообещал, что в конце осени они, наверное, выйдут», — рассказал актер.

Фотографии со съемок седьмого сезона сериала «Сваты» появились еще в начале июля. Актеры собрались все вместе на площадке в Грузии. К своим ролям вернутся Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и Анна Кошмал.

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сериал сваты добронравов
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