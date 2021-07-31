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Видео интерьера нового российского модуля на МКС «Наука» появилось в Сети
Наука
Видео интерьера нового российского модуля на МКС «Наука» появилось в Сети
Global Look Press  /  Roscosmos / NASA

Москва, 31 июля. Российским летчиком-космонавтом Олегом Новицким было опубликовано первое видео интерьера нового отечественного модуля «Наука», который пристыковался к МКС.

Многоцелевой лабораторный модуль российского производства «Наука» пристыковался к Международной космической станции 29 июля. Отмечается, что это первое пополнение на станции за прошедшие 11 лет.

Исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко заявил, что отсек сможет прослужить российским космонавтам до 2030 года. Для того, чтобы «Наука» начала функционировать, пришлось отстыковать прежний модуль «Пирс».

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