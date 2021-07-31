Видео интерьера нового российского модуля на МКС «Наука» появилось в Сети

Москва, 31 июля. Российским летчиком-космонавтом Олегом Новицким было опубликовано первое видео интерьера нового отечественного модуля «Наука», который пристыковался к МКС.

Многоцелевой лабораторный модуль российского производства «Наука» пристыковался к Международной космической станции 29 июля. Отмечается, что это первое пополнение на станции за прошедшие 11 лет.

Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука!



Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию) pic.twitter.com/Jtnb2Ju6Pl — Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 31, 2021

Исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко заявил, что отсек сможет прослужить российским космонавтам до 2030 года. Для того, чтобы «Наука» начала функционировать, пришлось отстыковать прежний модуль «Пирс».