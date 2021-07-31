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Врачи МакSим впервые заговорили со СМИ о состоянии госпитализированной певицы
Общество
Врачи МакSим впервые заговорили со СМИ о состоянии госпитализированной певицы
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 31 июля. Исполнительница Марина Абросимова, широко известная как МакSим, находится в реанимации, к ней не пускают даже родственников. Об этом рассказали медики московской больницы №52.

Певица поступила в клинику 23 июня и до сих пор находится в реанимационном отделении. Врачи никого не пускают к артистке из-за пандемии COVID-19. Родственники и друзья могут лишь передать пациенту вещи или посылку, передает News.ru.

«У нас сейчас все отделения — это «красная зона». Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах», — объяснили врачи.

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская ранее заявила об улучшении состояния артистки. Наблюдая за жизненными показателями певицы, врачи подтверждают положительную динамику.

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