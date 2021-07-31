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Эрдоган объявил о задержании подозреваемого в лесных пожарах на юге Турции
Происшествия
Эрдоган объявил о задержании подозреваемого в лесных пожарах на юге Турции
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Анкара, 31 июля. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что подозреваемый в поджоге леса на юге страны был задержан правоохранительными органами. Арест произошел в провинции Мугла.

Турецкий лидер объявил о задержании подозреваемого в городе Милас провинции Мугла. Эрдоган уточнил, в случае, если правоохранители установят, что факт поджога был умышленной диверсией, наказать виновника — долг правительства.

Президент Турции ранее уже высказывался относительно виновников пожара. Эрдоган не исключал, что пламя охватило юг страны в результате поджога. В этом случае, как отметил лидер страны, возможных поджигателей ждет суровое наказание.

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