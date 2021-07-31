Банги, 31 июля. Журналисты издания Le Potentiel Centrafricain раскритиковали продление оружейного эмбарго в отношении ЦАР.

Сотрудники агентства заявили, что таким образом ООН пытается обосновать необходимость присутствия собственной многопрофильной миссии (МИНУСКА) в республике. Так как из-за сохранения санкций существует угроза дестабилизации обстановки.

Несмотря на то, что подготовленные российскими инструкторами Вооруженные силы страны одержали победу над бандформированиями, многие радикалы все еще терроризируют местных жителей.

«ООН должна изменить политику, так как она более не ставит перед собой цель защитить людей от насилия. Миротворцы также обязаны четко выполнять задачи в рамках мандата», — добавили в издании.

Корреспонденты напомнили, что миротворческая миссия тратит огромные денежные средства на «поддержание мира и стабильности» не только в ЦАР, но и в других государствах Африки:

«Мы для них овцы. Они используют нас в корыстных целях. К тому же, к сожалению, войска ООН уже не способны защитить граждан Центральноафриканской Республики, Мали и Сомали от радикалов и бандитов».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Аналогичного мнения придерживается национальный лидер Фостен-Арканж Туадера. Он назвал запрет на импорт оружия неоправданной и устаревшей мерой, которая не отвечает интересам центральноафриканского народа.