Марокко создаст две логистические зоны в Сахаре

Рабат, 31 июля. Марокко планирует развивать пограничные пункты дистрибуции и торговли на переходах Гергерат и Бир-Кундуз в районе городов Дахла — Уэд эд-Дахаб. Власти ожидают, что те станут стратегическими центрами обмена между Королевством и странами африканского континента.

Строительство двух коммерческих зон реализуется на площади 30 гектаров каждая. Стоимость всего проекта достигает 160 млн дирхамов. Правительство планирует объявить тендер на подготовку обоих торговых пунктов, чтобы продемонстрировать экономическую привлекательность региона и улучшить его инфраструктуру. Проект открыт как для национальных, так и для международных спонсоров.

После недавних геостратегических изменений регион, через который проходят большие потоки товаров, остро нуждается в развитии, особенно в области пограничной дистрибуции и торговли. Ожидается, что амбициозный проект марокканских властей укрепит экономические и коммерческие связи между Королевством и остальной частью Африки.

Чиновник Таможенного управления Гергерата Абдель Самад Тауфик сообщил в интервью местным СМИ, что данный пограничный переход имеет важное стратегическое значение для Марокко, Мавритании, Европы и Западной Африки, так как здесь они смогут осуществлять торговый обмен. Он добавил, что вооруженные силы Королевства обеспечивают безопасность этого пограничного пункта, стимулируя движение грузового транспорта. Так, всего за год отмечено значительное увеличение объема перевозимых через него товаров.

Со своей стороны, региональный директор Министерства промышленности в зоне Дахла — Уэд эд-Дахаб Бушайб Кири сообщил, что развитие этих двух проектов поспособствует созданию современных условий для хранения продукции, торговых операций, а также даст толчок деятельности малых предприятий. По его словам, товары в основном направляются в Южную Сахару и Мавританию. Он рассказал, что создание двух логистических платформ расширит возможности Королевства в сфере экспорта и импорта и увеличит роль пограничных пунктов в национальной экономике.

Директор Регионального инвестиционного центра Дахла — Уэд эд-Дахаб Мунир Хуари подтвердил, в свою очередь, что эти две области, входящие в программу развития структурных проектов Марокко на 2016–2021 годы, позволят инвесторам приблизиться к африканским рынкам. По его словам, конечной целью проекта является превратить королевство в торговые ворота Африки и крупный центр обмена.