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Олимпийский комитет дисквалифицировал спортсмена из Нигерии за фальстарт на соревнованиях
Весь мир
Олимпийский комитет дисквалифицировал спортсмена из Нигерии за фальстарт на соревнованиях
Global Look Press  /  Johanna Lundberg/Keystone Press Agency

Абуджа, 31 июля. Олимпийский комитет дисквалифицировал нигерийского легкоатлета Дивайна Одудуру от участия в соревнованиях, которые сейчас проходят в Токио.

Один из лучших спортсменов африканской республики отстранен по причине фальстарта на дистанции 100 метров. Не менее печальным оказалась судьба угандийского участника Олимпиады, штангиста Юлиуса Ссекитолеко.

Тяжелоатлет не пришел на ПЦР-тестирование на коронавирус, а затем выяснилось, что он сбежал и отправился искать работу в Японии. Спортсмен оставил в номере записку, в которой объяснил решение тем, что не хочет возвращаться на родину.

По его словам, в Уганде низкий уровень жизни и притесняют оппозицию. Однако вскоре сбежавшего нашли и депортировали. У двух других спортсменов из Уганды диагностировали COVID-19, в связи с чем они вынужденно ушли на карантин и не смогли принять участие в соревнованиях.

Ранее сообщалось о том, что Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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нигерия
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