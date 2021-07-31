СМИ ЦАР сообщили об учащении случаев нападения боевиков на мирных жителей республики

Банги, 31 июля. Журналисты издания Le Potentiel Centrafricain сообщили об опасности усиления малочисленных отрядов боевиков из разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Сотрудники издания напомнили, что бойцы Вооруженных сил ЦАР (FACA) при поддержке российских и руандийских союзников уничтожили основные группы бандформирований. Однако, несмотря на это, пособники экс-президента Франсуа Бозизе меняют тактику борьбы с легитимной властью и не собираются сдаваться. Кроме того, они получают новые виды оружия контрабандой из-за границы.

В то же время национальная армия лишена высококачественной амуниции и боеприпасов, так как ООН продлила санкции в отношении ЦАР, что ставит под удар безопасность государства.

«Боевики «Коалиции» просто меняют тактику борьбы, передислоцируются. Они хотят продолжить терроризировать центральноафриканцев, пользуясь поддержкой иностранных держав», — рассказали в агентстве.

Ранее поверенный в делах представительства КНР в ООН Дай Бин потребовал проголосовать за отмену запрета на ввоз иностранного оружия в Центральноафриканскую Республику.