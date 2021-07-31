Банги, 31 июля. Центральноафриканцы рассказали про попытки представителей Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) опровергнуть информацию о сотрудничестве с боевиками.
Недавно сообщалось, что правоохранительные органы ЦАР задержали грузовик МИНУСКА, в котором находились подозрительные, по их мнению, люди. Дело в том, что полиция республики не раз сталкивалась с попытками миротворцев оказать содействие бандформированиям разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».
Теперь силовики пристальнее следят за передвижением «голубых касок» и стараются досматривать все их транспортные средства. При этом сами миротворцы сразу попытались отвергнуть обвинения центральноафриканцев.
Однако руководство миссии ООН не беспокоят преступления, которые совершают миротворцы в ЦАР. Например, 4 июля люди вышли на митинг, потому что грузовик МИНУСКА задавил мирного жителя. Затем «голубые каски» попытались скрыться с места происшествия и совершили наезд на еще одного водителя мототакси.
«Вместо реальной помощи в борьбе с бандитами они ограничиваются громкими заявлениями и обвинениями в адрес вооруженных сил и российских союзников. В то же время «голубые каски» являются пособниками врагов нашего государства, пользуются нашими несчастьями. Позор МИНУСКА! Нашей стране не нужна миссия ООН! Мы требуем ее вывода из Центральноафриканской Республики», — заявил один из протестующих.