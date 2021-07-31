Жители ЦАР обвинили миротворцев ООН в сотрудничестве с боевиками

Банги, 31 июля. Центральноафриканцы рассказали про попытки представителей Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) опровергнуть информацию о сотрудничестве с боевиками.

Недавно сообщалось, что правоохранительные органы ЦАР задержали грузовик МИНУСКА, в котором находились подозрительные, по их мнению, люди. Дело в том, что полиция республики не раз сталкивалась с попытками миротворцев оказать содействие бандформированиям разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Теперь силовики пристальнее следят за передвижением «голубых касок» и стараются досматривать все их транспортные средства. При этом сами миротворцы сразу попытались отвергнуть обвинения центральноафриканцев.

Однако руководство миссии ООН не беспокоят преступления, которые совершают миротворцы в ЦАР. Например, 4 июля люди вышли на митинг, потому что грузовик МИНУСКА задавил мирного жителя. Затем «голубые каски» попытались скрыться с места происшествия и совершили наезд на еще одного водителя мототакси.