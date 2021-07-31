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«Локомотив» одержал волевую победу над ЦСКА в первом столичном дерби сезона

  /   Обновлено: 31 июля 2021 22:34
Спорт
«Локомотив» одержал волевую победу над ЦСКА в первом столичном дерби сезона
fclm.ru  /  Пресс-служба ФК «Локомотив».

Москва, 31 июля. Столичный «Локомотив» в московском дерби РПЛ одержал волевую победу над ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников.

Преимущество в матче записали на свой счет армейцы после мощного удара со стандарта от Кристиана Бистровича. Однако уже спустя несколько минут счет сравнял Федор Смолов, пишет RT. Точку в столичном дерби поставил Рифат Жемалетдинов, вырвав победу для «Локо».

В минувшем матче против «Арсенала» Жемалетдинов также отличился дублем. «Локомотив» проигрывал по ходу матча, однако в конце встречи за девять минут смог забить целых три гола и тем самым заработать первые три очка.

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