«Локомотив» одержал волевую победу над ЦСКА в первом столичном дерби сезона

Москва, 31 июля. Столичный «Локомотив» в московском дерби РПЛ одержал волевую победу над ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников.

Преимущество в матче записали на свой счет армейцы после мощного удара со стандарта от Кристиана Бистровича. Однако уже спустя несколько минут счет сравнял Федор Смолов, пишет RT. Точку в столичном дерби поставил Рифат Жемалетдинов, вырвав победу для «Локо».

В минувшем матче против «Арсенала» Жемалетдинов также отличился дублем. «Локомотив» проигрывал по ходу матча, однако в конце встречи за девять минут смог забить целых три гола и тем самым заработать первые три очка.