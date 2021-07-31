Совет Безопасности ООН позволил ЦАР покупать 60-миллиметровые минометы

Банги, 31 июля. Журналисты издания Ndjoni Sango раскритиковали решение Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении ЦАР еще на год.

Сотрудники агентства напомнили, что единственным изменением является то, что страны СБ проголосовали за предоставление республике возможности покупать 60-миллиметровые минометы. Однако корреспонденты назвали это полумерой, поскольку ранее разгромленный конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» вновь набирает силу и это необходимо предотвратить.

Несмотря на то, что национальная армия получила значительный опыт от обучения, которое организовали российские инструкторы, она нуждается в перевооружении. Ранее сообщалось, что государства — члены СБ ООН проголосовали за продление запрета на поставку амуниции и техники. Данное событие вызвало критику со стороны многих иностранных держав.

Например, недавно поверенный в делах представительства КНР при ООН Дай Бин заявил, что эмбарго наносит ущерб безопасности республики. Также заместитель постпреда России Дмитрий Полянский назвал санкции устаревшими и добавил, что они не принесут пользы, а только усугубят ситуацию в ЦАР.