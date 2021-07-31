Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 23:27
23:20
Политика
Данюк: Порошенко пытается перещеголять Зеленского
23:17
Происшествия
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Киевском шоссе в Москве
23:15
Общество
Сотрудники Московского зоопарка устроили праздник пандам-именинникам
23:14
Наука
Видео интерьера нового российского модуля на МКС «Наука» появилось в Сети
23:10
Весь мир
Экс-министр Нигерии указала на катастрофически низкий уровень образования в Африке
23:10
Спасатели ликвидировали возгорание в Красногвардейском районе Петербурга
23:07
Весь мир
Руандийские военнослужащие уничтожили отряд боевиков на северо-востоке Мозамбика
23:05
Наука
NASA предупредило о приближающемся к Земле огромном астероиде 2019 YM6
23:03
Весь мир
Свыше 100 тысяч детей в эфиопском штате Тыграй могут умереть от голода
23:03
Политика
Президент Белоруссии выдал старшую внучку замуж
Все новости

Совет Безопасности ООН позволил ЦАР покупать 60-миллиметровые минометы
Весь мир
Совет Безопасности ООН позволил ЦАР покупать 60-миллиметровые минометы
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Эрик Нгаба

Банги, 31 июля. Журналисты издания Ndjoni Sango раскритиковали решение Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении ЦАР еще на год.

Сотрудники агентства напомнили, что единственным изменением является то, что страны СБ проголосовали за предоставление республике возможности покупать 60-миллиметровые минометы. Однако корреспонденты назвали это полумерой, поскольку ранее разгромленный конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» вновь набирает силу и это необходимо предотвратить.

Несмотря на то, что национальная армия получила значительный опыт от обучения, которое организовали российские инструкторы, она нуждается в перевооружении. Ранее сообщалось, что государства — члены СБ ООН проголосовали за продление запрета на поставку амуниции и техники. Данное событие вызвало критику со стороны многих иностранных держав.

Например, недавно поверенный в делах представительства КНР при ООН Дай Бин заявил, что эмбарго наносит ущерб безопасности республики. Также заместитель постпреда России Дмитрий Полянский назвал санкции устаревшими и добавил, что они не принесут пользы, а только усугубят ситуацию в ЦАР.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Совет Безопасности ООН позволил ЦАР покупать 60-миллиметровые минометы
цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru