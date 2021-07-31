Автор NYT тремя словами ответил на просьбу убрать флаг России с поста в Twitter

Нью-Йорк, 31 июля. Авторитетный обозреватель большого тенниса из The New York Times Бен Ротенберг отказался убирать флаг РФ из своей публикации в Twitter. В посте он подводил итоги дня на Олимпиаде.

Журналист перечислил финалистов турнира по теннису на летних Олимпийских играх в Токио. Имена спортсменов сопровождались эмодзи с флагами. Они иллюстрировали страну, которую представляет финалист.

При перечислении спортсменов из РФ Ротенберг использовал флаг России, чем разозлил своих подписчиков. Они возмутились, заявив, что сейчас страна выступает под нейтральным флагом, и символика не должна быть использована. Однако эти призывы противоречат словам главы пресс-службы МОК Марка Адамса. По его мнению, МОК не может исключить использование российской символики в публикациях СМИ и соцсетях.

«Я — не МОК», — кратко отреагировал Ротенберг.

Кроме того, он добавил, что россияне выступают вместе, потому что представляют одну страну — Россию. Заявления злопыхателей в этом случае выглядят неуместно.

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев недавно вышли в финал микста на ОИ в Токио. Там им предстоит противостоять соотечественникам Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву, передает RT.