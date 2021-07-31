Ndjoni Sango: россияне смогли повысить доходы от таможенных пошлин в ЦАР

Банги, 31 июля. Журналисты издания Ndjoni Sango поблагодарили российских специалистов за помощь в борьбе с контрабандой на границе.

Сотрудники агентства заявили, что доходы от таможенных пошлин начали неуклонно расти, что приносит дополнительные средства государственному бюджету. Ранее глава ведомства Теодор Инамо рассказал французскому изданию RFI про пользу от сотрудничества с россиянами.

Руководитель ведомства отметил, что отечественные специалисты помогают проверять контейнеры и грузовой транспорт, а также занимаются обучением сотрудников таможни.

«Россияне помогают нам досматривать грузы, следуют обычным процедурам, не нарушая законов страны. Мы чувствуем реальную пользу от взаимодействия с ними», — добавил он.

Также заместитель директора таможенного управления Даниэль Нгереми подтвердил слова шефа. Он подчеркнул, что инструкторы из РФ обладают достаточной компетенцией, знаниями и обширным опытом.