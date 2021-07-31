«Нафтогаз» хочет вести переговоры по транзиту только с «Газпромом»

Киев, 31 июля. Киев намерен вести переговоры о продлении соглашения по транзиту с «Газпромом», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Диалог на эту тему с властями Германии Витренко считает неуместным. На это он указал в беседе с журналистами.

«К сожалению, переговоров нет. А переговоры с германским правительством о продлении контракта с «Газпромом» тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с «Газпромом»», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

Контракт по транзиту российского газа через украинскую территорию истечет в 2024 году. В Киеве опасаются, что после этого газотранспортная система (ГТС) Украины превратится в груду металлолома.