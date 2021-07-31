Поставки белорусской вакцины от COVID-19 в больницы запланированы на 2022 год

Минск, 31 июля. Белорусский препарат от коронавирусной инфекции поступит в больницы и медучреждения республики для широкого использования в 2022 году.

Начальная версия препарата была разработана белорусскими учеными, и в следующем году начнется иммунизация населения. Об этом рассказал председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков.

Ранее врач главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил о возможности заразиться коронавирусом после первой прививки. Стойкий иммунитет формируется через две недели после введения второго компонента, поэтому вероятность заболеть сохраняется все это время.