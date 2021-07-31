Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 22:00
22:00
Шоу-бизнес
Морщины — не приговор: звезды, которые отказались от пластики
21:59
Весь мир
Совет Безопасности ООН позволил ЦАР покупать 60-миллиметровые минометы
21:51
Спорт
Автор NYT тремя словами ответил на просьбу убрать флаг России с поста в Twitter
21:44
Весь мир
Ndjoni Sango: россияне смогли повысить доходы от таможенных пошлин в ЦАР
21:43
Происшествия
Спасатели ликвидировали открытое горение в общежитии Нижнего Новгорода
21:36
Общество
Сразу после тридцатиградусной жары в Калининградской области выпал град
21:31
Общество
Поставки белорусской вакцины от COVID-19 в больницы запланированы на 2022 год
21:26
Экономика
«Нафтогаз» хочет вести переговоры по транзиту только с «Газпромом»
21:19
Весь мир
Правительство Ливии намерено удвоить усилия по борьбе с COVID-19
21:16
Весь мир
«Страна погружается в хаос»: в ЦАР раскритиковали бездействие миссии ООН в Мали
Все новости

Поставки белорусской вакцины от COVID-19 в больницы запланированы на 2022 год

  /   Обновлено: 31 июля 2021 21:31
Общество
Поставки белорусской вакцины от COVID-19 в больницы запланированы на 2022 год
Федеральное агентство новостей

Минск, 31 июля. Белорусский препарат от коронавирусной инфекции поступит в больницы и медучреждения республики для широкого использования в 2022 году.

Начальная версия препарата была разработана белорусскими учеными, и в следующем году начнется иммунизация населения. Об этом рассказал председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков.

Ранее врач главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил о возможности заразиться коронавирусом после первой прививки. Стойкий иммунитет формируется через две недели после введения второго компонента, поэтому вероятность заболеть сохраняется все это время.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Поставки белорусской вакцины от COVID-19 в больницы запланированы на 2022 год
белоруссия вакцина коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru