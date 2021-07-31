Жители Узбекистана перечислили главные стереотипы россиян

Москва, 31 июля. Жители России имеют некоторые распространенные представления об узбеках. Но и жители республики имеют мнение о русских.

Первое, что удивляет узбекский народ, — это как русские неохотно соглашаются на трудную и низкооплачиваемую работу. Гостям из Азии даже самая скромная по местным меркам зарплата видится заманчивой. Они водят такси, метут дворы, таскают тяжести и недоумевают, почему русским этих денег мало. Второе, на что они обратили внимание, — это то, что жители России очень доверчивы, особенно девушки. Отсюда истории о брачных аферистах, ищущих одиноких дам постарше.

Русские девушки активно пользуются косметикой и любят наряжаться. Узбечки, в основном, тратят меньше денег на уход и макияж. Также многодетные узбекские семьи проще относятся к воспитанию детей. Русские же мамы постоянно жалуются, что приезжие няни кормят годовалых детей салом и прочей вредной пищей.

Для любого узбекского мужчины мать является главным человек на земле, и вообще старших родственников принято уважать и принимать их мнение и взгляды как закон. Молодая супруга же всегда будет оставаться в тени свекрови, ни в чем ей не переча. Русским же, на узбекский взгляд, не хватает почтения к родителям и крепости семейных уз.

Ранее путешественник из России взял в попутчики туристов из Франции. В дороге он узнал у них, что жители европейской страны думают о русских. Кроме того, общение с французами навело его на интересные мысли о разнице менталитетов.