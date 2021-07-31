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Глава «Нафтогаза» заявил о продолжении войны с «Северным потоком — 2»
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о продолжении войны с «Северным потоком — 2»
Global Look Press  /  Jens Büttner/ZB

Киев, 31 июля. Украина сделает все возможное, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не был запущен, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Киев предпринимает меры, чтобы газопровод не прошел сертификацию. Как подчеркнул Витренко, война Украины против «Северного потока — 2» будет продолжаться. Если Киев не смог остановить строительство газопровода, то попытается помешать хотя бы запуску.

«Проиграна битва, но не проиграна война», — сказал Юрий Витренко.

Ранее сообщалось, что угроза дефицита энергии в Европе вынудила США одобрить «Северный поток — 2». Важность газопровода для Вашингтона повышается с каждым этапом строительства.

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украина нафтогаз северный поток - 2
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