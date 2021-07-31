Глава «Нафтогаза» заявил о продолжении войны с «Северным потоком — 2»

Киев, 31 июля. Украина сделает все возможное, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не был запущен, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Киев предпринимает меры, чтобы газопровод не прошел сертификацию. Как подчеркнул Витренко, война Украины против «Северного потока — 2» будет продолжаться. Если Киев не смог остановить строительство газопровода, то попытается помешать хотя бы запуску.

«Проиграна битва, но не проиграна война», — сказал Юрий Витренко.

Ранее сообщалось, что угроза дефицита энергии в Европе вынудила США одобрить «Северный поток — 2». Важность газопровода для Вашингтона повышается с каждым этапом строительства.