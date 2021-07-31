Меладзе и Джанабаева обживаются в новом особняке за 600 миллионов рублей

Москва, 31 июля. Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе отмечают новоселье в роскошном особняке. Дом звездная пара купила перед рождением третье ребенка — дочки Агаты.

В преддверии радостного события Джанабаева и Меладзе присмотрели себе дом побольше, чтобы каждый из членов большой семьи чувствовал себя комфортно. Артисты хотели не только просторное жилье, но и внушительную придомовую территорию, где можно было бы играть детям и устраивать пикники. Идеальный вариант супруги нашли неподалеку от своих родственников — Константина Меладзе и Веры Брежневой.

Особняк обошелся паре в баснословные 600 миллионов рублей. Возможно, они стали обладателями самой доброй недвижимости среди российских звезд шоу-бизнеса. Однако Джанабаева и Меладзе довольны приобретением — особенно приглянулся паре изумительный прудик возле дома. Супруги уже взяли привычку купаться в водоеме по утрам, пока дети спят. Несмотря на то что новое жилье по площади гораздо больше их предыдущего, экс-солистка «ВИА Гры» отпустила прислугу и теперь занимается хозяйством сама.

«Пока что не представляем, чтобы какая-то чужая женщина брала нашего ребенка на руки. В прошлом году, во время пандемии, вообще весь персонал распустили», — передает слова певицы «Экспресс газета».

Даже такую счастливую пару преследуют скандалы. Бывшая жена Валерия Меладзе побывала на программе «Судьбы человека», где откровенно рассказала о своей боли от предательства певца. Артист не стал ничего отвечать своей экс-супруге, зато резко высказался в адрес ведущего шоу Бориса Корчевникова.