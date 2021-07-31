Последняя возлюбленная покойного солиста «Иванушек» продает его квартиру в Черногории

Москва, 31 июля. Последняя избранница покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, журналистка Александра Куцевол выставила на продажу его зарубежную недвижимость.

Певец скончался в 2017 году. Незадолго до смерти он попал в больницу с циррозом печени и двусторонней пневмонией. После ухода Яковлева из жизни Куцевол не получила наследство, поскольку по завещанию солист «Иванушек» все оставил университетскому другу Роману Радову.

Возлюбленная артиста пыталась доказать, что была его официальной женой, но ей не удалось это сделать. Куцевол боролась в судах за 100-метровую квартиру Яковлева в столице, однако в итоге журналистке пришлось выехать из апартаментов, в которых она жила последние четыре года.

Покидая жилище, последняя избранница покойного солиста «Иванушек» вывезла мебель, антиквариат и картины. Сторонники Куцевол говорят, что она забрала вещи, поскольку хочет создать музей в память об ушедшем из жизни возлюбленном.

Актриса и певица Анна Калашникова раскрыла новые подробности этой истории. По ее словам, журналистка пытается продать черногорскую квартиру Яковлева.

«На днях во время отдыха в Черногории я увидела растяжку, которая висела прямо на квартире Олега. Это было официальное объявление о продаже», — сообщила Калашникова «Собеседнику».

По словам актрисы, Куцевол оформила эту квартиру на себя на основании одной из справок о браке. Родные Яковлева не успели оспорить эти документы, так как были заняты судами в России, добавила певица. Калашникова считает, что квартира в Черногории как раз подошла бы для музея памяти солиста «Иванушек», который хотела создать его возлюбленная, пишет «Вечерняя Москва».

Александру Куцевол ранее обвинили в мошенничестве на шоу Андрея Малахова. Продюсер Олеся Сазыкина вступилась за журналистку после эфира.