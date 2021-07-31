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МИД России: дело против литовского политика Палецкиса сфабриковано
Политика
МИД России: дело против литовского политика Палецкиса сфабриковано
wikipedia.org  /  Sergey Korovkin 84 / CC BY-SA 3.0

Москва, 31 июля. Уголовное дело в отношении литовского политика Альгирдаса Палецкиса сфабриковано. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Дело Палецкиса свидетельствует о том, что официальный Вильнюс не приемлет отличную от властей позицию в отношении истории. По словам заместителя руководителя Департамента информации и печати российского МИД Александра Бикантова, разбирательство носит политизированный характер.

Представитель ведомства подчеркнул, что политик был приговорен к шести годам заключения без весомых доказательств вины.

Палецкису пытались приписать «связь» с иностранными спецслужбами. Кроме того, в его адрес выдвинули обвинения в «отрицании преступлений советского режима».

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россия литва палецкис
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