Москва, 31 июля. Германия взяла на себя ответственность быть лидером Европы, поэтому не может проводить индивидуальную работу в отношении России, заявил политолог Николай Злобин.

Президент России Владимир Путин рассказал о хороших отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Политолог Злобин заметил, что после отставки Меркель Москве будет непросто поддерживать диалог с Европой, где царит антироссийская повестка.

«Связки Путин/Меркель больше нет, и построить ее заново будет трудно», — подчеркнул эксперт.

Следующему немецкому канцлеру придется учитывать не только интересы ФРГ, но и интересы Европы. Также немцам надо будет сосредоточиться на энергетическом обеспечении. Именно поэтому газопровод «Северный поток — 2» так важен для обеих сторон, заключил Злобин.

Ранее сообщалось, что слова Путина о возвращении Крыма в Россию вызвали у Меркель истерику. Канцлер ФРГ повысила голос и перешла на крик в разговоре с российским президентом.