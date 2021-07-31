Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 21:59
21:51
Спорт
Автор NYT тремя словами ответил на просьбу убрать флаг России с поста в Twitter
21:44
Весь мир
Ndjoni Sango: россияне смогли повысить доходы от таможенных пошлин в ЦАР
21:43
Происшествия
Спасатели ликвидировали открытое горение в общежитии Нижнего Новгорода
21:36
Общество
Сразу после тридцатиградусной жары в Калининградской области выпал град
21:31
Общество
Поставки белорусской вакцины от COVID-19 в больницы запланированы на 2022 год
21:26
Экономика
«Нафтогаз» хочет вести переговоры по транзиту только с «Газпромом»
21:19
Весь мир
Правительство Ливии намерено удвоить усилия по борьбе с COVID-19
21:16
Весь мир
«Страна погружается в хаос»: в ЦАР раскритиковали бездействие миссии ООН в Мали
21:14
Общество
Жители Узбекистана перечислили главные стереотипы россиян
21:13
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о продолжении войны с «Северным потоком — 2»
Все новости

Детеныш бизона появился на свет в воронежском зоопитомнике «Червленый Яр»

  /   Обновлено: 31 июля 2021 21:10
Общество
Детеныш бизона появился на свет в воронежском зоопитомнике «Червленый Яр»
wikipedia.org  /  PD

Воронеж, 31 июля. Воронежский зоопитомник «Червленый Яр» в День Военно-морского флота отмечал пополнение в семействе бизонов. Малыша назвали Раптор в честь патрульного катера ВМФ России.

Мама и детеныш полностью здоровы, сообщили в пресс-службе областного департамента природных ресурсов и экологии. Руководство питомника обратилось к посетителям с просьбой не беспокоить их и соблюдать правила безопасности. Родители новорожденного в этот период могут проявлять агрессию в попытках уберечь свое потомство. Раптор — это уже пятый детеныш этой пары бизонов.

Эти животные первыми поселились на территории питомника в 2012 году. Основной рацион питания бизонов летом — трава, а зимой — травянистая ветошь. В сутки эти крупные животные могут съедать до 25 килограммов корма.

В городском зоосаде Екатеринбурга на свет недавно появились сразу шесть новорожденных скунсов. Детенышей назвали Маффин, Мирон, Моби, Марго, Мона и Мэгги.

А в Пензе альпака Эльза стала приемной матерью подкидышей — косули, барашка лойской породы и карликовых овечек. Многодетная мать воспитывает их как своих, сообщили сотрудники зоопарка.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Детеныш бизона появился на свет в воронежском зоопитомнике «Червленый Яр»
бизон хорошие новости россии детеныш
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru