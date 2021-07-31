Детеныш бизона появился на свет в воронежском зоопитомнике «Червленый Яр»

Воронеж, 31 июля. Воронежский зоопитомник «Червленый Яр» в День Военно-морского флота отмечал пополнение в семействе бизонов. Малыша назвали Раптор в честь патрульного катера ВМФ России.

Мама и детеныш полностью здоровы, сообщили в пресс-службе областного департамента природных ресурсов и экологии. Руководство питомника обратилось к посетителям с просьбой не беспокоить их и соблюдать правила безопасности. Родители новорожденного в этот период могут проявлять агрессию в попытках уберечь свое потомство. Раптор — это уже пятый детеныш этой пары бизонов.

Эти животные первыми поселились на территории питомника в 2012 году. Основной рацион питания бизонов летом — трава, а зимой — травянистая ветошь. В сутки эти крупные животные могут съедать до 25 килограммов корма.

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