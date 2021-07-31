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Депутат Панина указала на угрозу «духу Женевы» со стороны США

  /   Обновлено: 31 июля 2021 21:08
Политика
Депутат Панина указала на угрозу «духу Женевы» со стороны США
pixabay.com  /  csr_ch

Москва, 31 июля. Очередные антироссийские настроения Соединенных Штатов Америки угрожают глобальной безопасности, заявила депутат Госдумы Елена Панина.

Президент США Джо Байден положительно отозвался о прошедшем в Швейцарии саммите Москвы и Вашингтона. Однако негативный настрой Америки в отношении России может угрожать конструктивному «духу Женевы», сказала политик в беседе с журналистами издания РИА Новости.

Также устойчивости мировой безопасности грозят попытки США приписать России вмешательство в американские выборы и позиция государства в отношении газопровода «Северный поток — 2», подчеркнула Панина.

Российско-американские консультации по стратегической стабильности прошли в Женеве 28 июля. Согласно итогам встречи, стороны договорились создать профильные группы для обсуждения вопросов безопасности.

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россия сша госдума угроза панина
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