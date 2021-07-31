Депутат Панина указала на угрозу «духу Женевы» со стороны США

Москва, 31 июля. Очередные антироссийские настроения Соединенных Штатов Америки угрожают глобальной безопасности, заявила депутат Госдумы Елена Панина.

Президент США Джо Байден положительно отозвался о прошедшем в Швейцарии саммите Москвы и Вашингтона. Однако негативный настрой Америки в отношении России может угрожать конструктивному «духу Женевы», сказала политик в беседе с журналистами издания РИА Новости.

Также устойчивости мировой безопасности грозят попытки США приписать России вмешательство в американские выборы и позиция государства в отношении газопровода «Северный поток — 2», подчеркнула Панина.

Российско-американские консультации по стратегической стабильности прошли в Женеве 28 июля. Согласно итогам встречи, стороны договорились создать профильные группы для обсуждения вопросов безопасности.