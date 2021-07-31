Странный образ Билли Айлиш с глубоким декольте поразил поклонников

Лос-Анджелес, 31 июля. Молодая американская певица и автор песен Билли Айлиш опубликовала в Instagram снимок с вечеринки, которую она устроила в честь выхода второго студийного альбома Happier Than Ever.

Артистка вышла в свет в обтягивающих черных брюках из латекса и бордовом корсете, который подчеркивал ее пышные формы. Вероятно, 19-летняя звезда специально акцентировала внимание гостей вечеринки на глубоком декольте.

«Я не хочу хорошо к тебе относиться», — написала Билли Айлиш, сопроводив свое короткое послание перевернутыми эмодзи.

Публикация всего менее чем за сутки набрала более 7,3 миллиона лайков, под ней появились тысячи комментариев от неравнодушных поклонников. Фолловеров поразил дерзкий образ исполнительницы, которая раньше предпочитала скромную и мешковатую одежду.

«Ничего себе дает девочка»; «Я был сегодня грустным, но твой вид меня развеселил»; «Странный наряд, не сочетается совсем»; «Люблю твою самоуверенность, сейчас ты выглядишь лучше, чем обычно, продолжай в том же духе», — отреагировали пользователи.

Ранее Билли Айлиш высказалась о ситуации с Бритни Спирс, которая через суд пыталась избавиться от опеки своего отца. Артистка заявила, что никто из команды не пытается ее использовать.