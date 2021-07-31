Банги, 31 июля. Журналисты издания Lengo Songo заявили о провале миссии ООН в Мали (МИНУСМА).

Журналисты отметили, что миротворцы впустую тратят средства международной организации. Это видно по последним событиям, произошедшим в республике.

Дело в том, что африканское государство стало настоящим рассадником террористов, хотя там уже много лет присутствуют не только «голубые каски», но и контингент французских войск.

«Радикальные исламисты стремительно набирают силу в Мали. Сегодня миротворцы бессильны перед тяжеловооруженными боевиками. По мнению аналитиков, республика постепенно погружается в хаос, потому что европейцы неспособны побороть терроризм», — рассказали в агентстве.

Сами малийцы просят у России помощи в борьбе с бандформированиями, при этом призывают Францию покинуть регион. Многие из них считают, что россияне смогут так же быстро решить эту проблему, как это произошло в Центральноафриканской Республике.

Ранее представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в ЦАР Хамди Бухари объяснил, почему сотрудники организации не могут эффективно бороться с бандитизмом в стране.

Бухари полагает, что миротворцы не обладают должной компетенцией, медленно реагируют на случаи насилия, а также страдают от бюрократии и коррупции.