Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 21:59
21:51
Спорт
Автор NYT тремя словами ответил на просьбу убрать флаг России с поста в Twitter
21:44
Весь мир
Ndjoni Sango: россияне смогли повысить доходы от таможенных пошлин в ЦАР
21:43
Происшествия
Спасатели ликвидировали открытое горение в общежитии Нижнего Новгорода
21:36
Общество
Сразу после тридцатиградусной жары в Калининградской области выпал град
21:31
Общество
Поставки белорусской вакцины от COVID-19 в больницы запланированы на 2022 год
21:26
Экономика
«Нафтогаз» хочет вести переговоры по транзиту только с «Газпромом»
21:19
Весь мир
Правительство Ливии намерено удвоить усилия по борьбе с COVID-19
21:16
Весь мир
«Страна погружается в хаос»: в ЦАР раскритиковали бездействие миссии ООН в Мали
21:14
Общество
Жители Узбекистана перечислили главные стереотипы россиян
21:13
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о продолжении войны с «Северным потоком — 2»
Все новости

На Украине выявили нарушения в декларациях депутатов более чем на 9 млн долларов
Политика
На Украине выявили нарушения в декларациях депутатов более чем на 9 млн долларов
pixabay.com

Киев, 31 июля. Судья Верховного суда и депутаты Верховной рады допустили ошибки при заполнении деклараций. Нарушения выявило Национальное агентство Украины по предупреждению коррупции (НАПК).

В сообщении пресс-службы сказано, что организация проверила 294 декларации. Общая сумма недостоверных сведений в денежном выражении составила более 9 млн долларов. Кроме того, в некоторых документах были обнаружены признаки административных нарушений. Ошибки в еще 12 декларациях свидетельствуют об уголовном преступлении. В пресс-службе отметили, что в списке нарушителей также присутствуют представители президентской партии «Слуга народа».

Расследованием нарушений займется Национальное антикоррупционное бюро Украины, полиция и ГБР.

Вернуться назад

Все новости / Политика / На Украине выявили нарушения в декларациях депутатов более чем на 9 млн долларов
украина депутаты декларация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru