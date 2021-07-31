На Украине выявили нарушения в декларациях депутатов более чем на 9 млн долларов

Киев, 31 июля. Судья Верховного суда и депутаты Верховной рады допустили ошибки при заполнении деклараций. Нарушения выявило Национальное агентство Украины по предупреждению коррупции (НАПК).

В сообщении пресс-службы сказано, что организация проверила 294 декларации. Общая сумма недостоверных сведений в денежном выражении составила более 9 млн долларов. Кроме того, в некоторых документах были обнаружены признаки административных нарушений. Ошибки в еще 12 декларациях свидетельствуют об уголовном преступлении. В пресс-службе отметили, что в списке нарушителей также присутствуют представители президентской партии «Слуга народа».

Расследованием нарушений займется Национальное антикоррупционное бюро Украины, полиция и ГБР.