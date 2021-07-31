Вооруженные силы ЦАР провели военный парад на базе Кассаи

Банги, 31 июля. Центральноафриканские военнослужащие приняли участие в военном параде, который состоялся на базе Кассаи.

Мероприятие, приуроченное к 61-й годовщине независимости ЦАР, прошло в среду, 28 июля. На показательном выступлении присутствовали начальники Генштаба.

Военные эксперты отмечают, что национальная армия нуждается в перевооружении. Однако этому процессу препятствует эмбарго ООН. По той же причине жители республики выходят на улицы, проводят митинги и призывают международную организацию отменить запрет на импорт военных грузов.

«Центральная Африка много страдала. Пусть оставят нас в покое. Какое эмбарго они хотят на нас наложить? Какое эмбарго? Они прекратили финансирование со стороны Европейского союза! Долгое время обещали снять санкции, но этого не происходит. Мы хотим мира, безопасности и счастья», — скандировали центральноафриканцы в ходе недавней манифестации.

Стоит отметить, что это требование звучит не только на улицах, но и внутри правительственных кабинетов. Например, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера недавно назвал запрет на ввоз оружия контрпродуктивной мерой.