Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 21:59
21:51
Спорт
Автор NYT тремя словами ответил на просьбу убрать флаг России с поста в Twitter
21:44
Весь мир
Ndjoni Sango: россияне смогли повысить доходы от таможенных пошлин в ЦАР
21:43
Происшествия
Спасатели ликвидировали открытое горение в общежитии Нижнего Новгорода
21:36
Общество
Сразу после тридцатиградусной жары в Калининградской области выпал град
21:31
Общество
Поставки белорусской вакцины от COVID-19 в больницы запланированы на 2022 год
21:26
Экономика
«Нафтогаз» хочет вести переговоры по транзиту только с «Газпромом»
21:19
Весь мир
Правительство Ливии намерено удвоить усилия по борьбе с COVID-19
21:16
Весь мир
«Страна погружается в хаос»: в ЦАР раскритиковали бездействие миссии ООН в Мали
21:14
Общество
Жители Узбекистана перечислили главные стереотипы россиян
21:13
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о продолжении войны с «Северным потоком — 2»
Все новости

Рынок труда в России может пополниться новыми профессиями
Экономика
Рынок труда в России может пополниться новыми профессиями
pixabay.com  /  Sue Styles

Москва, 31 июля. Абсолютно новые профессии могут появиться в РФ уже в ближайшем будущем. Об этом заявила ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы Нина Яныкина.

В первую очередь это коснется сферы образования, IT, и науки. Например, появятся образовательные инженеры, цифровые методисты, специалисты по педагогическому дизайну, основанному на данных, цитирует Яныкину РИА Новости.

Множество интересных профессий будет образовываться на стыке различных областей деятельности. Так, в науке станут актуальны космобиологи, генетические консультанты и молекулярные диетологи.

В перспективе весьма востребованными окажутся профессии, связанные с человеческими эмоциями, ожидает ректор. Это будут дизайнеры эмоций, занимающиеся созданием эмоционального фона, и продюсеры смыслового поля — они будут формировать картину мира и на ее базе выстраивать медиапотоки.

Российские школьники готовы доверить выбор своей профессии искусственному интеллекту. Такая тенденция обусловлена растущим доверием современного поколения к технологиям.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Рынок труда в России может пополниться новыми профессиями
работа профессии рынок труда
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru