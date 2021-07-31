Рынок труда в России может пополниться новыми профессиями

Москва, 31 июля. Абсолютно новые профессии могут появиться в РФ уже в ближайшем будущем. Об этом заявила ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы Нина Яныкина.

В первую очередь это коснется сферы образования, IT, и науки. Например, появятся образовательные инженеры, цифровые методисты, специалисты по педагогическому дизайну, основанному на данных, цитирует Яныкину РИА Новости.

Множество интересных профессий будет образовываться на стыке различных областей деятельности. Так, в науке станут актуальны космобиологи, генетические консультанты и молекулярные диетологи.

В перспективе весьма востребованными окажутся профессии, связанные с человеческими эмоциями, ожидает ректор. Это будут дизайнеры эмоций, занимающиеся созданием эмоционального фона, и продюсеры смыслового поля — они будут формировать картину мира и на ее базе выстраивать медиапотоки.

Российские школьники готовы доверить выбор своей профессии искусственному интеллекту. Такая тенденция обусловлена растущим доверием современного поколения к технологиям.