Правительство Ливии намерено удвоить усилия по борьбе с COVID-19

Триполи, 31 июля. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба, глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи и его заместители Абдулла аль-Лафи и Муса аль-Куни встретились в столице для обсуждения последних событий в стране. Об этом сообщается издание Alsaaa24.

Во время заседания политики изучили доклад главы министерства здравоохранения по эпидемиологической ситуации на территории государства. В документе описаны все меры, принятые для противодействия вспышке пандемии коронавируса, и пути сокращения ее распространения.

По итогам переговоров стороны пришли к согласию, что необходимо вдвое усилить работу компетентных органов для ликвидации очагов заболевания. Также они указали на важность участия граждан в национальной программе вакцинации.

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Абд аль-Хамид Дабиба обратил внимание на то, что Минздрав на постоянной основе получает поставки вакцины «Спутник V» из России.

«В Ливии хранится около 1,33 миллиона доз лекарства, в то время как граждане получили около 600 тысяч прививок», — уточнил он.

Премьер-министр призвал ливийцев и иностранных гостей пройти вакцинацию. Это позволит избежать негативных последствий COVID-19 для организма, которые нередко заканчиваются летальным исходом.

Москва и Триполи в апреле подписали соглашение о поставках отечественной вакцины «Спутник V» в североафриканское государство. Абд аль-Хамид Дабиба стал одним из первых, кто сделал прививку, дав старт национальной программе по вакцинации.