Экипажи ЗВО провели ночную радиоэлектронную разведку под Смоленском

Смоленск, 31 июля. Пилоты армейской авиации вертолетного полка Ленинградского объединения ВВС и ПВО осуществили ночные разведывательные полеты в Смоленской области.

Согласно информации в Минобороны РФ, экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 и разведывательно-ударных Ми-28 «Ночной охотник» в ходе учений выполнили поиск и распознавание целей на земле и в воздухе с использованием радиоэлектронной разведки. В ходе маневров военнослужащие также отработали взлет и посадку в условиях ограниченной видимости.

Примечательно, что главной задачей экипажей при ночном пилотировании является максимально скрытое перемещение к объектам условного противника, при этом в кабинах вертолетов выключается все световое оборудование.

Ранее инженерный аэродромный батальон Ленинградской армии ВВС и ПВО провел специальные тактические учения в Рязанской области. Военнослужащие укатали грунт до определенной плотности, нанесли разметку, установили ограждения на взлетно-посадочной полосе, а также возвели земляные валы для прикрытия авиационной техники.