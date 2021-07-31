Врачи раскрыли малоизвестную пользу рыбы и орехов для глаз

Москва, 31 июля. Морковка оказалась не единственным полезным для здоровья глаз продуктом, рассказали окулисты.

Некоторые обитающие в северных морях сорта рыбы способны защитить глаза от ряда систематических заболеваний. Лосось, скумбрия, сардины и сельдь помогают избавиться от сухости глаз и обеспечивают профилактику дистрофии сетчатки и катаракты благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот омега-3.

Орехи также оказались полезными для глаз. Окулисты советуют включить в рацион фундук, миндаль и кедровые плоды, однако их норма не должна превышать 30 граммов в день. Шпинат и петрушка, в свою очередь, защищают от помутнения в глазах, передает Planet Today.

Чрезмерное использование смартфона или компьютера может вызвать синдром сухого глаза навредить вредит иммунитету, предупредил офтальмолог Игорь Азнаурян. Врач порекомендовал использовать глазные капли для облегчения неприятного симптома.