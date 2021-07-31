Генсек ООН приветствовал открытие Прибрежного шоссе в Ливии

Вашингтон, 31 июля. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш поздравил ливийцев с открытием Прибрежной дороги, соединяющей восток и запад страны. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении заместителя генсека ООН.

«Это важное и долгожданное событие для народа Ливии. Он (Гутерреш. — Прим. ФАН), в частности, приветствует решающие усилия Совместной военной комиссии «5+5» (СВК) и выражает свою признательность Президентскому совету и Правительству национального единства за их поддержку в осуществлении этого важного шага», — говорится в заявлении.

Генсек ООН вновь призвал все «соответствующие заинтересованные стороны» на национальном и международном уровнях ускорить выполнение ливийского соглашения о прекращении огня, заключенного в октябре 2020 года, работать вместе над реализацией дорожной карты Форума политического диалога (ФПД) и провести всеобщие парламентские и президентские выборы 24 декабря 2021 г.

«Генеральный секретарь вновь заявляет о поддержке Организацией Объединенных Наций народа Ливии в его усилиях по укреплению мира и стабильности», — добавлено в заявлении заместителя генерального секретаря.

Военный комитет, известный как «5+5», объявил накануне об открытии прибрежной дороги, соединяющей восточную и западную части Ливии. Автомагистраль закрыли более двух лет назад по причине боевых действий. Возобновление ее работы является одним из условий соглашения о прекращении огня.