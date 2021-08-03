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Владислав Лисовец высказался о моде на седину в России и за рубежом
Шоу-бизнес
Владислав Лисовец высказался о моде на седину в России и за рубежом
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала тренд на естественное старание дурацким. Звезда считает, что женщины в любом возрасте должны стремиться к улучшенным версиям себя.

Можно ли назвать седину трендом? И как на это смотрят модные цирюльники? На эти и другие вопросы ФАН ответил эксперт по стилю, звездный парикмахер, владелец салона красоты Contora Lisovets Владислав Лисовец.

«Седина бывает разная, иногда она очень красивая и действительно подходит человеку. Но в 89-ти процентах это всегда делает человека не совсем опрятным, ухоженным и красивым. За редким исключением седина бывает с белыми прядями — когда это красиво, можно оставлять и так ходить», — говорит модный эксперт.

Среди звезд мирового шоу-бизнеса можно встретить знаменитых дам, которые не чураются своих серебряных локонов.

Владислав Лисовец высказался о моде на седину в России и за рубежом
Global Look Press  / Serge Arnal/Keystone Press Agency

Так, художница Александра Грант, актрисы Хелен Миррен, Джейми Ли Кертис, Мерил Стрип, Гленн Клоуз и другие выступают за естественность и не закрашивают седину. Однако, по мнению Владислава Лисовца, это все равно нельзя назвать трендом.

«В Европе есть такой момент, но тоже не суперпопулярный. Если взять всех звезд, то из них в процентном соотношении несколько женщин, мы сейчас не берем мужчин, ходят с седыми волосами. Все остальные все равно красят волосы, потому что и цвет кожи становится более ухоженным, и внешний вид моложе. Для женщины это очень важно», — отмечает собеседник ФАН.

Владислав Лисовец высказался о моде на седину в России и за рубежом
Global Look Press  / FS/AdMedia

Что же касается нашей страны, то здесь естественную седину и вовсе называть трендом не стоит. Выбрать такой цвет волос может далеко не каждая дама.

«В России вообще этот тренд пока не прижился, есть редкие исключения среди арт-богемы, людей, которые не зациклены на своей внешности и делают свою карьеру не путем картинки, а больше своими какими-то талантами. У меня салон и в России, и я не могу сказать, что у нас даже наберется какой-то процент людей, которые гордятся своей сединой. Самое первое, что говорит женщина, когда садится в кресло, что у нее появились седые волосы. То есть это волнует абсолютно всех, поэтому трендом это назвать нельзя», — подытожил модный стилист.

Ранее ФАН выяснил у звездного парикмахера Лисовца, какие прически актуальны в 2021 году, как правильно сочетать укладку с одеждой и не выглядеть при этом нелепо. По его словам, в моду возвращаются 70-е и 80-е.

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