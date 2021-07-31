В бригаде ВСУ в Донбассе обнаружили хищения медицинских препаратов

Луганск, 31 июля. Проверка комплексной комиссии штаба так называемой Операции объединенных сил (ООС) обнаружила в одной из бригад украинской армии в Донбассе пропажу лекарственных средств.

Как рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин, начальник медицинской службы проводил проверку в подразделениях 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

«В ходе проверки выявлено отсутствие медицинских средств и препаратов, санитарные условия в медицинском пункте соединения неудовлетворительные. Кроме того, выявлены расхождения в учете препаратов группы А», — рассказал представитель НМ ЛНР.

Стоит отметить, что лекарственные средства из данной группы относятся к наркотикам или ядам. Помимо этого, проверка обнаружила несоответствие данных по заболевшим коронавирусом в бригаде.

До этого Мазейкин сообщил, что солдаты ВСУ непроизвольно уничтожили собственную бронемашину при очередных обстрелах территории республики.