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В бригаде ВСУ в Донбассе обнаружили хищения медицинских препаратов

  /   Обновлено: 31 июля 2021 21:03
Армия
В бригаде ВСУ в Донбассе обнаружили хищения медицинских препаратов
facebook.com  /  30 омбр ВСУ

Луганск, 31 июля. Проверка комплексной комиссии штаба так называемой Операции объединенных сил (ООС) обнаружила в одной из бригад украинской армии в Донбассе пропажу лекарственных средств.

Как рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин, начальник медицинской службы проводил проверку в подразделениях 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

«В ходе проверки выявлено отсутствие медицинских средств и препаратов, санитарные условия в медицинском пункте соединения неудовлетворительные. Кроме того, выявлены расхождения в учете препаратов группы А», — рассказал представитель НМ ЛНР.

Стоит отметить, что лекарственные средства из данной группы относятся к наркотикам или ядам. Помимо этого, проверка обнаружила несоответствие данных по заболевшим коронавирусом в бригаде.

До этого Мазейкин сообщил, что солдаты ВСУ непроизвольно уничтожили собственную бронемашину при очередных обстрелах территории республики.

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всу донбасс народная милиция лнр
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