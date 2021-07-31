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Минюст Литвы исключил применение силы к мигрантам при чрезвычайном положении
Политика
Минюст Литвы исключил применение силы к мигрантам при чрезвычайном положении
pixabay.com

Вильнюс, 31 июля. Чрезвычайное положение на литовско-белорусской границе не предусматривает применение физического насилия к мигрантам, заявила министр юстиции республики Эвелина Добровольска.

Кроме того, введение особого положения не предполагает моратория на международные обязательства. Они должны выполняться в соответствующем порядке, пояснила глава ведомства.

В Литве указали на необходимость усилить контроль в приграничных с Белоруссией районах. Это связано с большим потоком нелегальных мигрантов. В настоящий момент документ находится на рассмотрении. Президент республики Гитанас Науседа также не исключил возможность чрезвычайного положения.

Ранее Вильнюс заявил о намерении построить физический барьер для сдерживания незаконных перемещений через границу. Каждый день в страну прибывают десятки нелегальных мигрантов, уточнили в столице государства.

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