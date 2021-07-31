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Минобороны Польши заказало постройку трех новых фрегатов по программе Miecznik
Армия
Минобороны Польши заказало постройку трех новых фрегатов по программе Miecznik
wikipedia.org  /  PH1 Alex Hicks/ Общественное достояние

Варшава, 31 июля. Вооруженные силы Польши получат три новых боевых корабля класса «фрегат», которые будут построены на местных верфях по программе Miecznik («Мечник»).

Глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак подписал контракт на сооружение трех фрегатов для ВМС Польши, об этом сообщается на официальной странице польского военного флота в Facebook.

О сроках строительства новых боевых единиц ВМС Польши и их тактико-технических характеристиках пока ничего не известно. Ожидается, что фрегаты будут обладать высокой скоростью и мощным вооружением, которое будет превосходить нынешние ударные возможности всего военного флота Польши.

Ранее сообщалось, что единственный фрегат ВМСУ «Гетман Сагайдачный» после длительного ремонта вновь отправился на судостроительное предприятие в городе Николаев для диагностики новых неисправностей и их устранения.

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Все новости / Армия / Минобороны Польши заказало постройку трех новых фрегатов по программе Miecznik
польша фрегаты miecznik
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