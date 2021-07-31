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Мать Тимати пожаловалась на истерики и капризы 7-летней внучки Алисы

  /   Обновлено: 31 июля 2021 20:58
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Шоу-бизнес
Мать Тимати пожаловалась на истерики и капризы 7-летней внучки Алисы
instagram.com  /  @timatiofficial

Москва, 31 июля. Мать известного рэпера Тимати — Симона Юнусова — пожаловалась, что ее внучка Алиса стала совсем неуправляемой. У девочки бывают беспочвенные капризы или перепады настроения.

Симона Юнусова практически в одиночку занимается воспитанием 7-летней Алисы. Мать девочки, модель Алена Шишкова не может в полной мере уделят внимание ребенку из-за плотного рабочего графика. Да и звездному отцу Тимати не удается часто видеть наследницу — все его время занимают гастроли, съемки в шоу и путешествия. Поэтому было принято решение, что Алисе будет куда лучше под присмотром опытной бабушки.

Однако, как оказалось, и Симоне Юнусовой нелегко справляться с внучкой, которая то и дело пакостничает. Мать рэпера рассказала, что в последнее время не может достучаться до Алисы. Женщина призналась, что ее терпение подходит к концу и, если все не наладится, она вновь обратиться к психологу.

«Упрямство, истерики, своеволие. Ты – слово, она 10 в ответ. Здравствуй, кризис 7 лет! Весь год Алиса училась дружить, было сложно, помогал психолог. Ну, а я, уже в который раз учусь дышать, не впадая в агрессию», — пожаловалась Симона Юнусова на своей странице в Instagram.

Подписчики матери Тимати быстро нашли причину плохого поведения Алисы. По их мнению, Симона сама виновата в истериках и агрессии внучки, ведь девочку просто загрузили бесконечными уроками и занятиями. Дочь музыканта в свои семь лет занимается серфингом, учится крутить фуэте в балетном кружке, а также уделяет время драматическому искусству. Кроме того, Алиса ежедневно занимается с репетиторами и усердно учит английский язык. Пользователи Сети уверены, что девочка просто не выдерживает таких нагрузок, а свое недовольство показывает истериками.

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова недавно была на грани конфликта с рэпером из-за их маленького сына. Основатель лейбла Black Star хотел забрать ребенка в отпуск и провести с ним несколько недель, но модель отказалась разлучаться с малышом на такой долгий срок.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мать Тимати пожаловалась на истерики и капризы 7-летней внучки Алисы
дочь тимати семья психология воспитание
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