Сотрудница французской полиции врезалась в автобус на самокате по пути на работу

Париж, 31 июля. Француженка отправилась в отделение полиции на электросамокате и спровоцировала аварию с участием общественного транспорта и машины скорой помощи.

Трагедия произошла в 12-ом округе города. Местная жительница получила удары от обоих автомобилей. Позже пострадавшую доставили в местную больницу, где она скончалась от полученных травм, передает издание Le Figaro.

Коллеги погибшей начали проверку всех обстоятельств происшествия. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Похожий случай произошел в Москве, когда теоретик сна и физиолог Иван Пигарева ехал на работу на велосипеде и столкнулся с мужчиной на самокате, передает сайт 360tv.ru. Ученый упал на асфальт и ударился головой.