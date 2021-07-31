Водитель иномарки насмерть сбил трех мужчин на трассе под Волгоградом

Волгоград, 31 июля. Уроженец Саратовской области, управляя автомобилем Opel Corsa, насмерть сбил трех мужчин, стоявших на обочине трассы под Волгоградом.

Смертельное ДТП случилось на трассе Борисоглебск — Волгоград. Трое мужчин в возрасте 44, 56 и 65 лет стояли на обочине возле сломавшегося КамАЗа, когда в них на большой скорости въехала иномарка.

От полученных повреждений все они скончались до приезда «скорой». Водитель легковушки и его девятилетний пассажир госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии.

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