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Водитель иномарки насмерть сбил трех мужчин на трассе под Волгоградом
Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил трех мужчин на трассе под Волгоградом
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Волгоград, 31 июля. Уроженец Саратовской области, управляя автомобилем Opel Corsa, насмерть сбил трех мужчин, стоявших на обочине трассы под Волгоградом.

Смертельное ДТП случилось на трассе Борисоглебск — Волгоград. Трое мужчин в возрасте 44, 56 и 65 лет стояли на обочине возле сломавшегося КамАЗа, когда в них на большой скорости въехала иномарка.

От полученных повреждений все они скончались до приезда «скорой». Водитель легковушки и его девятилетний пассажир госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии.

Ранее 21-летний водитель насмерть сбил супружескую пару под Курском. Погибшие перебегали дорогу в неположенном месте.

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дтп смерть трасса волгоградская область
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