Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 21:57
21:51
Спорт
Автор NYT тремя словами ответил на просьбу убрать флаг России с поста в Twitter
21:44
Весь мир
Ndjoni Sango: россияне смогли повысить доходы от таможенных пошлин в ЦАР
21:43
Происшествия
Спасатели ликвидировали открытое горение в общежитии Нижнего Новгорода
21:36
Общество
Сразу после тридцатиградусной жары в Калининградской области выпал град
21:31
Общество
Поставки белорусской вакцины от COVID-19 в больницы запланированы на 2022 год
21:26
Экономика
«Нафтогаз» хочет вести переговоры по транзиту только с «Газпромом»
21:19
Весь мир
Правительство Ливии намерено удвоить усилия по борьбе с COVID-19
21:16
Весь мир
«Страна погружается в хаос»: в ЦАР раскритиковали бездействие миссии ООН в Мали
21:14
Общество
Жители Узбекистана перечислили главные стереотипы россиян
21:13
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о продолжении войны с «Северным потоком — 2»
Все новости

Учения ВСУ в Донбассе закончились гибелью украинского военнослужащего
Армия
Учения ВСУ в Донбассе закончились гибелью украинского военнослужащего
Федеральное агентство новостей

Луганск, 31 июля. Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в ходе учений в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Артемовск в Луганской области, где проходили занятия по огневой подготовке с подразделениями 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

«Водитель автомобиля ЗиЛ-131 в результате нарушений техники безопасности при буксировке 122-мм артиллерийского орудия Д-30 столкнулся с автомобилем, остановившимся на проезжей части», — пояснил Мазейкин.

Он также добавил, что в результате дорожно-транспортного происшествия украинский военнослужащий скончался на месте.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что 30 июля подразделения ВСУ трижды обстреляли территорию республики. Под ударами артиллерии украинских военных оказался населенный пункт Молодежное. В ходе обстрела ВСУ использовали минометы калибра 120 миллиметров.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Учения ВСУ в Донбассе закончились гибелью украинского военнослужащего
украина ЛНР всу донбасс учения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru