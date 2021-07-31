Учения ВСУ в Донбассе закончились гибелью украинского военнослужащего

Луганск, 31 июля. Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в ходе учений в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Артемовск в Луганской области, где проходили занятия по огневой подготовке с подразделениями 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

«Водитель автомобиля ЗиЛ-131 в результате нарушений техники безопасности при буксировке 122-мм артиллерийского орудия Д-30 столкнулся с автомобилем, остановившимся на проезжей части», — пояснил Мазейкин.

Он также добавил, что в результате дорожно-транспортного происшествия украинский военнослужащий скончался на месте.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что 30 июля подразделения ВСУ трижды обстреляли территорию республики. Под ударами артиллерии украинских военных оказался населенный пункт Молодежное. В ходе обстрела ВСУ использовали минометы калибра 120 миллиметров.