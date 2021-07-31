Дана Борисова отправила 13-летнюю дочь на учебу в другую страну

Москва, 31 июля. Знаменитая телеведущая Дана Борисова впервые отправила 13-летнюю дочь Полину за границу без сопровождения. Девочка-подросток улетела на учебу в другую страну.

Об отъезде дочери Борисова сообщила поклонникам на своей странице в Instagram. Она показала несколько снимков, сделанных в аэропорту во время проводов дочери на рейс. По словам ведущей, ближайшие три недели девочка проведет в британской языковой школе, история которой насчитывает 90 лет.

«Безумно рада потратить все накопившиеся гонорары на нее», — написала звезда экрана.

Как считает Борисова, развитие ребенка — это лучшее, куда можно вложить свои деньги. Знаменитость надеется, что ее дочь не только расширит словарный запас, но и обзаведется новыми друзьями. Подписчики похвалили начинания телеведущей и пожелали девочке удачи в учебе.

«Красивая девочка растет, красавица — чем-то на вас похожа. Удачи ей! Может, новые впечатления изменят ее внутренний мир»; «Взрослая совсем!!! Как подружки выглядите. Ребенок — главное для матери, все отдашь для него. Вы молодец!!!» — написали комментаторы.

Отцом дочери Даны Борисовой является экс-возлюбленный знаменитости, бизнесмен Максим Аксенов. Девочка-подросток показывала, как папа унизил ее в переписке.