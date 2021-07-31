Испугавшийся реакции Путина Эрдоган опасается ехать на «Крымскую платформу»

Киев, 31 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган до последнего тянет с ответом на приглашение принять участие в «Крымской платформе», обратил внимание украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Это связано с опасениями главы государства из-за возможной реакции российского коллеги Владимира Путина, отметил эксперт. Вместе с этим Эрдоган не хочет отказываться от дополнительного политического веса на международной арене, который сулит визит на мероприятие. Сейчас от его решения зависит исход «Крымской платформы», поскольку остальные первые лица Запада, кроме представителей стран Балтии, уже отвергли приглашение, добавил Джангиров.

«Эрдогану и хочется, и колется. Дело в том, что он понимает, что в час Х <...> конечно, можно звонить Зеленскому, может быть, но боюсь, толку не будет», — объяснил политолог во время онлайн-эфира на одном из интернет-каналов.

Ранее от участия в «Крымской платформе» отказался президент США Джозеф Байден. Вместо себя он отправит министра транспорта Питера Буттиджича. Такой жест можно расценить как призыв «не ехать в Киев», ранее заявил политолог Руслан Бортник.