Составлен топ-6 советов для тех, кто хочет начать утро с заряда бодрости на весь день

Москва, 31 июля. Соблюдение нескольких простых правил позволит утром зарядиться энергией на весь оставшийся день.

После пробуждения желательно выпить стакан воды. Употребление жидкости перед приемами пищи способствует похудению, говорится в исследовании Американского химического общества. Вода ускоряет обмен веществ и дает заряд энергии, отмечают специалисты.

По возможности стоит отказаться от быстрого перекуса. Диетологи не рекомендуют начинать день со злакового батончика. Он лишь ненадолго насытит организм. К тому же не стоит пренебрегать желтками. Некоторые люди делают омлет или яичницу без желтков, что в корне неправильно. Не лишним будет добавлять в блюда и овощи, где они уместны.

На завтрак желательно готовить овсянку. В нее можно добавить фрукты и семена чиа. От готовых смесей с сухофруктами и арахисовой пастой лучше воздержаться. В них слишком много сахара. Что касается кофе, этот напиток полезен для здоровья, если пить его без каких-либо добавок. А вот от газировки с утра лучше отказаться. Она может спровоцировать изжогу.