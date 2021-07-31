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Составлен топ-6 советов для тех, кто хочет начать утро с заряда бодрости на весь день
Общество
Составлен топ-6 советов для тех, кто хочет начать утро с заряда бодрости на весь день
pixabay.com  /  ponce_photography

Москва, 31 июля. Соблюдение нескольких простых правил позволит утром зарядиться энергией на весь оставшийся день.

После пробуждения желательно выпить стакан воды. Употребление жидкости перед приемами пищи способствует похудению, говорится в исследовании Американского химического общества. Вода ускоряет обмен веществ и дает заряд энергии, отмечают специалисты.

По возможности стоит отказаться от быстрого перекуса. Диетологи не рекомендуют начинать день со злакового батончика. Он лишь ненадолго насытит организм. К тому же не стоит пренебрегать желтками. Некоторые люди делают омлет или яичницу без желтков, что в корне неправильно. Не лишним будет добавлять в блюда и овощи, где они уместны.

На завтрак желательно готовить овсянку. В нее можно добавить фрукты и семена чиа. От готовых смесей с сухофруктами и арахисовой пастой лучше воздержаться. В них слишком много сахара. Что касается кофе, этот напиток полезен для здоровья, если пить его без каких-либо добавок. А вот от газировки с утра лучше отказаться. Она может спровоцировать изжогу.

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завтрак советы бодрость
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