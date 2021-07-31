Женщина погибла в ДТП на волгоградской трассе

Волгоград, 31 июля. Водитель «Тойоты» не удержала машину и погибла. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Смертельная авария произошла на 325-м км трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград. Женщина за рулем иномарки Toyota Vitz потеряла управление, и машина вылетела в кювет.

Водитель получила травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД, которые работают на месте происшествия.

Несколько дней назад два человека погибли в Дагестане после ДТП с разогнавшимся до 230 км/ч Range Rover. Машина вылетела с трассы. Водитель и пассажир погибли на месте аварии.