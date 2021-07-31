Банги, 31 июля. Жители центральноафриканского города Обо организовали демонстрацию против марокканского контингента Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

Местное население призвало миротворцев немедленно покинуть территорию и осудило их преступления. По словам участников демонстрации, сотрудники МИНУСКА систематически уклоняются от сражения с остатками боевиков из «Коалиции патриотов за перемены».

При этом «голубые каски» неоднократно попадались на сотрудничестве с радикалами, которым они перепродают изъятую военную технику, оружие и боеприпасы. Все это дестабилизирует обстановку в республике.

Шествие началось в пяти километрах к северу от города. Собравшиеся на акцию люди прошли до его центра, где организаторы митинга изложили требования. По итогам мероприятия жители составили меморандум, который передали главе населенного пункта.

Ранее сообщалось о том, что разрозненные отряды радикалов совершили нападение на базу МИНУСКА в Обо. Боевики попытались освободить членов группировки, арестованных правительственными войсками.

Город атаковало около 100 тяжеловооруженных бандитов. Обученные российскими инструкторами бойцы Вооруженных сил ЦАР (FACA) смогли защитить населенный пункт и его жителей, несмотря на то, что миротворцы ООН покинули позиции и отказались сражаться.