Перечислены самые востребованные у россиян смартфоны до 15 тысяч рублей

Москва, 31 июля. Составлен список наиболее востребованных мобильных устройств стоимостью до 15 тысяч рублей. Рейтинг самых продаваемых смартфонов опубликовали эксперты «AliExpress Россия».

Первой популярной моделью считается Xiaomi POCO M3, которая стоит 13,7 тысячи рублей. Далее в списке идут Xiaomi Redmi 9A за 8,9 тысячи рублей и девайс Redmi 9C по цене 11,2 тысячи рублей. Последнее устройство поддерживает модуль NFC для бесконтактной оплаты. Граждане также часто приобретают Xiaomi POCO M3 Pro стоимостью 15 тысяч рублей, передает iXBT.com.

Среди других востребованных аппаратов выделяются Realme Narzo 30 5G за 14,4 тысячи рублей и смартфон Realme C21, который можно купить за 8,2 тысячи рублей. За ними следует Xiaomi Redmi 9 стоимостью 9,2 тысячи рублей. В конце рейтинга находятся Samsung Galaxy A12 и Galaxy A02. Их цена находится на уровне 12,9 тысячи рублей и 10,9 тысячи рублей соответственно.

Специалист Эльдар Муртазин ранее рассказал, как продлить срок функционирования смартфона. Его работу можно увеличить, если применять девайс в качестве охранной системы или детской радионяни.