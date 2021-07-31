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США назначат посла в Судане впервые за несколько десятилетий
Весь мир
США назначат посла в Судане впервые за несколько десятилетий
archive.defense.gov  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 31 июля. Администрация президента США Джо Байдена работает над сокращением списка кандидатов на должность первого американского посла в Судане за 2,5 десятилетия, сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на официальных лиц.

Одним из претендентов на данную должность является координатор государственного департамента по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Суданом в 1996 году, обвинив Хартум в поддержке «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ). Вашингтон объявил о намерении нормализовать отношения только в конце 2019 года, после революции и свержения бывшего президента Омара аль-Башира. Планы Соединенных Штатов включали также обмен послами. Действующий на тот момент госсекретарь США Майк Помпео высоко оценил данное решение, назвав его важным шагом вперед на пути укрепления двусторонних отношений. Однако, хотя новое переходное правительство направило посла в Вашингтон, администрация Трампа не торопилась ответить тем же. Президент Джо Байден за шесть месяцев пребывания на посту также не принял пока соответствующего решения.

По информации источников Foreign Policy, государственный департамент предложит Белому дому назначить на эту должность Джона Годфри. Некоторые американские эксперты считают, что длительное отсутствие посла США в Судане негативно сказывается на отношениях между двумя странами и лишает Вашингтона возможности помочь восточноафриканскому государству построить прочную демократию и вернуться в международную финансовую систему. В госдепартаменте и Совете национальной безопасности (СНБ) от комментариев данной новости отказались.

«Никакие кадровые решения не являются окончательными до тех пор, пока они не объявлены», — заявил представитель СНБ в электронном письме.

Восточноафриканская республика долгое время находилась под санкциями Вашингтона, обвинявшего ее в поддержке мирового терроризма. После свержения Омара аль-Башира и начала переходного периода Судан взял курс на улучшение отношений с США, которые стали интенсивно продвигать свое влияние в различных сферах деятельности. Так, власти Соединенных Штатов активно предлагают помощь Хартуму в военной, экономической и правовой областях.

Однако, как и в других странах, переживающих период нестабильности, в Судане Вашингтон видит прежде всего средство для достижения своих геополитических интересов. Исключив страну из санкционного списка и внедряя различные программы развития в ее экономику, американское правительство рассчитывает создать на территории Судана новый плацдарм для проведения военных операций в Восточной Африке и осуществления в регионе своих экономических целей.

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сша судан
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