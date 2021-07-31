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Парные купальники Ани Лорак и ее дочери Софии восхитили поклонников
Шоу-бизнес
Парные купальники Ани Лорак и ее дочери Софии восхитили поклонников
Агентство городских новостей Москва

Бодрум, 31 июля. Известная украинская певица Ани Лорак опубликовала в Instagram снимки с дочерью Софией, с которой она отдыхает в одном из отелей турецкого Бодрума.

Звезда украинской сцены продемонстрировала так называемый family look. Вместе с наследницей она предстала на фото в одинаковых полосатых купальниках и темных солнцезащитных очках.

«Незабываемые сладкие дни. Пусть время остановится!» — подписала Лорак фотографию.

Всего за несколько часов публикация набрала почти 125 тысяч лайков, под ней появились восторженные комментарии пользователей.

«Самый прекрасный возраст, когда маме интересно отдыхать с дочерью»;

«Такие красивые и так похожи»;

«Просто лучшая команда — мать и дочь», — написали поклонники.

Ранее Ани Лорак опубликовала в соцсетях снимок в золотистом купальнике-бикини. Подписчики удивились размеру груди 42-летней артистки. Они решили, что певица сделала пластику.

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отдых лорак дочь софия
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