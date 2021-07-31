Военнослужащие ВВО отработали навыки вождения машин пехоты БМП-2 в Бурятии

Улан-Удэ, 31 июля. Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) провели занятия по вождению БМП-2 на полигоне в Республике Бурятия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации, занятие проходило на специальном танкодроме с препятствиями, среди которых были противотанковые рвы, косогоры, ежи, окопы, воронки, колейные мосты и железнодорожные платформы.

Перед практическими занятиями военнослужащие повторили и закрепили теоретическую часть вождения БМП-2 в различных погодных условиях, включая обучение на современной тренажерной базе, предназначенной для тренировки механиков-водителей.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) примут участие в российско-китайских учениях «Взаимодействие-2021». Отмечается, что кроме летчиков в предстоящих маневрах задействуют мотострелковое соединение, а также подразделения специального назначения.