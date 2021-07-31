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Подрядчики в РФ получат компенсацию за подорожание стройматериалов
Экономика
Подрядчики в РФ получат компенсацию за подорожание стройматериалов
pixabay.com

Москва, 31 июля. Рост цен на строительные материалы из-за пандемии COVID-19 достиг около 15% во всем мире. Эта проблема действительно острая, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В связи с этим кабинет министров уже разработал механизм компенсации роста цен на стройматериалы для госзаказа. Постановление должно выйти в конце июля — начале августа, отметил Хуснуллин в беседе с журналистами.

Он добавил, что компенсации будут выделяться подрядчикам из регионального бюджета. К такому решению вице-премьер пришел совместно с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Причиной повышения стоимости пиломатериалов в России стали внешние рынки. Таким мнением ранее поделился глава RFP Group Константин Лашкевич.

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хуснуллин компенсация рост цен стройматериалы
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